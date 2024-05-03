Россия ставит приоритетной задачей решение проблемы водоснабжения Новороссии

Строительство водовода из Ростовской области в ДНР улучшило водоснабжение региона, но не сняло проблему полностью. На очереди водообеспечение Мариуполя, который тоже получал воду из Северского Донца с подконтрольной Украине территории.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С водой стало значительно лучше, чем в 2022 году, когда в Донецке вода была по 2 часа раз в двое суток, а в Макеевке – 3 часа раз в трое суток. Теперь, например, в Макеевке у моей родни вода есть каждый день с 17:00 до 21:00, причём с нормальным давлением. И вода всё-таки донская по своим характеристикам в лучшую сторону отличается от воды Северского Донца. Та была очень жёсткой, и, например, верный способ стать козлёночком, это как раз испить этой водицы. С донской водой всё значительно проще», – отметил он.

Водовод из Ростов-на-Дону в канал Северский Донец – Донбасс был построен в 2023 году. Некоторое время он не работал. Но с декабря функционирует стабильно. Не совсем понятно как, например, там будет обстоять дело с водоснабжением Мариуполя, потому что он получал, опять же, воду из Северского Донца. Сперва по каналу Северский Донец – Донбасс, а потом по Южно-Донбасскому водоводу.

«Теперь он завязан исключительно на Кальчикское водохранилище, а оно во времена Украины было исключительно резервным источником водоснабжения – из него забирали всего 3% от общего объёма потребления воды в городе. И если будет знойно и жарко, а пока весна у нас достаточно тёплая, то в теории могут возникнуть проблемы с водой», – считает Лизан.

Он добавил, что стабильное водоснабжение станет психологическим переломом в жизни Новороссии, поскольку в настоящий момент, как и постоянная канонада, является раздражающим фактором.