Россия ставит ультиматум Украине, наступая под Харьковом

Наступлением в Харьковской области Россия выставляет Украине ультиматум и склоняет к переговорам на своих условиях. Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт отметил, что происходит это на фоне скептических заявлений со стороны представителей Запада о возможности Украины вернуть территорию.

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«Скорее всего, речь идет о военно-политическом давлении со стороны российских оккупантов на руководство Украины. Наступление на Харьковском направлении не случайно совпало с визитом Путина в КНР, с заявлением ряда западных политиков о возможных так называемых мирных переговорах с Российской Федерацией. Давайте вспомним заявление президента Чехии Петра Павла о том, что возможность выхода на рубежи 91 года силами обороны Украины, он весьма скептически оценивает подобный сценарий. Заявление Нуланд, когда ее прямо спросили о том, рассматривает ли она сценарий, и администрация Соединенных Штатов, выхода на границы 91 года и восстановление государственного суверенитета в полном объеме. Четкого ответа не последовало», – сказал эксперт.

«Ну и примеры так называемых мирных инициатив со стороны турецкого лидера Реджепа Эрдогана, и заявление КНР о том, что любые мирные конференции, любые мирные инициативы без участия Российской Федерации не имеют смысла. По всей видимости, речь идет о том, что Российская Федерация пытается эскалировать ситуацию на Харьковском, возможно будет эскалация напряжения на Сумском направлении с целью оказать давление в моменте так называемых мирных переговоров, но по московскому сценарию. То есть речь идет о том, что дают понять – либо Украина соглашается на статус-кво оккупированных территорий, либо Российская Федерация расширяет фронт за счет Сумского, Харьковского и, возможно, Черниговского направления», – заявил Снегирев.