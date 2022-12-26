Россия столкнулась с теми же проблемами, что и Украина – Буданов

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Иран пока не собирается поставлять свои ракеты в России, ограничившись дронами. Кроме того, воздерживается от военной помощи Москве Китай.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу LIGA.net заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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Он утверждает, что в России из-за санкций начался «технический голод».

«Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам, – так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же у них. То же касается ракет к РСЗО. Сейчас русские также по всему миру ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные и реактивные снаряды к «Градам» и «Ураганам», – сказал Буданов.

По его словам, определенные страны готовы помочь России обойти санкции, но обходными путями.

Кроме того, он прокомментировал военно-техническое сотрудничество России с Ираном.

«Все уже видели и слышали эти летающие «мопеды». Кто-то может даже ощутил на себе. Эти дроны были переданы. Пойдут ли они дальше [к поставкам ракет] – вопрос открытый. Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это миром не воспринимается. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться», – добавил глава украинской военной разведки.

Он утверждает, что «ни одной ракеты Иран так и не передал» России.

Не видит руководитель ГУР и помощи Москве со стороны Китая.

«Китай никакого вооружения тоже не передал. И не передаст, как мы понимаем», – надеется Буданов.