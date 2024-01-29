Россия страдает больше всех в битве за многополярный мир – Лукашенко

Елена Острякова.  
29.01.2024 19:41
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия больше всех страдает на переходе от однополярного мира к многополярному.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего госсовета Союзного государства РФ и РБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия больше всех страдает на переходе от однополярного мира к многополярному. Об этом президент...

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«Наше стремление: России, Белоруссии, Китайской народной республики… В авангарде этого идет Россия, потому что она больше всех нагрузку несет. И страдает больше, чем кто-либо. Это все оттого, что грядет многополярный мир», – сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что согласовывал с президентом РФ Владимиром Пуиным все свои поездки в Африку, потому что на «черном континенте» ждут именно Россию.

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