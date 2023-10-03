«Россия стремительно развивает ВПК, а мы только болтаем» – киевский эксперт

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Вместо реальной работы по развитию ВПК украинцы занимаются разговорами на форумах и обвиняют друг друга в плохой работе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас выходим на какие-то объёмы [производства дронов], но у нас до сих пор нет системы, которая могла бы нести такие же заряды на такие же дальности, как тот же «Шахед». А это довольно простая машинка. Наш волонтёрский и инженерно-технический ресурс в полной мере ещё не реализован. А наши специалисты занимаются борьбой с Министерством обороны, с Департаментом военно-технический политики. Так не должно быть, государству надо вмешиваться», – возмутился Криволап.

Он подчеркнул, что пока бандеровцы занимаются разговорами и ссорами, Россия стремительно развивает ВПК и улучшает своё вооружение.

«Сравним, что происходит у нас, и что у русских. Пока у нас проходит Форум по безопасности на тему вооружения. А в это время в Ижевске компания, которая изготавливает «Ланцеты», которая хочет модифицировать «Герань», она подмяла под себя три бывших торгово-развлекательных центра. Это большие площади, и на них выпускают «ZALA» и «Ланцеты». И «Ланцеты» начали летать не на 40-50, а на 60-70 километров, и есть поражение нашего МиГ-29 на аэродроме. То есть, одни изготавливают и модифицируют свои машинки, увеличивают своё могущество и способности поражать, а мы только разговариваем, рассказываем, кто плохо работает и как надо правильно», – возмущенно подытожил эксперт.