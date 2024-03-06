Россия строит альтернативный маршрут в Индийский океан – Хуснуллин

Россия строит транспортные артерии, которые соединят ее европейскую часть с Китаем, Индией – и позволят выйти в Индийский океан, минуя Суэцкий канал.

Об этом в рамках Всемирного фестиваля молодежи заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, это позволит соединить более удобным транспортным сообщением Россию и Азию в условиях санкций Запада.

«Самая большая дорога – трасса Санкт-Петербург-Владивосток, маршрут Запад-Восток, он нужен и для связки всей страны, и он нужен для выхода на Казахстан, Монголию, Китай, потому что у нас очень много грузов поехало сейчас машинами из-за срыва поставок с Европой. Мы же сейчас все переориентировались на Азию, на Китай, на Корею – конечно, нам нужна эта дорога, чтобы оттуда везти груз.

У нас, кстати, трафик по ряду дорог вырос на 30-50%, потому что очень много стали везти автомобильным транспортом.

Второй очень серьезный коридор – это Север-Юг, это от Санкт-Петербурга, Москвы и выход в Азию, это восточный обход Каспия во все азиатские страны с выходом в Индию, и западный обход Каспия. Мы хотим через Каспий, через Азербайджан и Иран выйти к Индийскому океану, минуя Суэцкий канал, минуя пролив Босфор», – заявил Хуснуллин.