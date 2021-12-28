Россия строит еще одну современную трассу в Крыму

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Видеоблогер Игорь Корсаков снял проезд по только что открытому первому 25-километровому этапу новой трассы Симферополь-Евпатория-Мирный. Это очередная высокоскоростная дорога, построенная после воссоединения Крыма с Россией.

Трасса 1 категории, проектная скорость – 120 км/час, по две полосы в каждую сторону, с разделительным отбойником. Корсаков, проехав по новой дороге, сравнил ее качество с трассой «Таврида».

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