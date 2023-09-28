Россия стягивает на позиции оружие огромной разрушительной мощности – украинский эксперт

Анатолий Лапин .  
28.09.2023 17:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 744
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия поставила на наземные платформы морское оружие, которое отличается большим калибром, и подводит их к линии боевого соприкосновения. Это может помочь ВС РФ при штурмовых действиях в уничтожении укрепрайонов ВСУ для прорыва фронта.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия поставила на наземные платформы морское оружие, которое отличается большим калибром, и подводит их...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Они сейчас накапливают более мощное оружие. Что они придумали – они уже все, что связано с морской составляющей, поставлено на сухопутную платформу, и начали уже везти. То есть, смысл какой? Поставлено на МТЛБ такое оружие, которое используется на эсминцах, для уничтожения подводных лодок. То есть, это глубинные бомбы, но не такие, как в телевизоре показывают, а чуть меньше.

То есть, если оно будет стрелять, и он будет на земле, представляете, какая там мощь? Потому что на море калибры другие. Следующее – какие-то системы артиллерийские поставили, тоже на платформах наземных. Для того, чтобы вклиниться и начать или наши укрепрайоны поражать, или, по крайней мере, во фланги заходить, они это оружие подводят», – рассказал Стариков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть