Россия стягивает на позиции оружие огромной разрушительной мощности – украинский эксперт

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Россия поставила на наземные платформы морское оружие, которое отличается большим калибром, и подводит их к линии боевого соприкосновения. Это может помочь ВС РФ при штурмовых действиях в уничтожении укрепрайонов ВСУ для прорыва фронта.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас накапливают более мощное оружие. Что они придумали – они уже все, что связано с морской составляющей, поставлено на сухопутную платформу, и начали уже везти. То есть, смысл какой? Поставлено на МТЛБ такое оружие, которое используется на эсминцах, для уничтожения подводных лодок. То есть, это глубинные бомбы, но не такие, как в телевизоре показывают, а чуть меньше. То есть, если оно будет стрелять, и он будет на земле, представляете, какая там мощь? Потому что на море калибры другие. Следующее – какие-то системы артиллерийские поставили, тоже на платформах наземных. Для того, чтобы вклиниться и начать или наши укрепрайоны поражать, или, по крайней мере, во фланги заходить, они это оружие подводят», – рассказал Стариков.