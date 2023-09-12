Россия сумела найти замену высокотехнологичному европейскому импорту

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Те товары, которые Россия раньше получала по импорту из Европы, сейчас в основном идут через азиатские страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

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Отвечая на вопрос, отразилось ли на торговле с Турцией то, что Анкара начинает жестче контролировать транзит санкционных товаров в Россию, в частности введя недавно новые ограничения на механизм прямого реэкспорта, он сказал, что ему «сложно комментировать работу турецких коллег, особенно в последнее время».

«Всё работало нормально. Товарооборот у нас с Турцией в этом году растет, импорт увеличился на 60%, поэтому мне кажется, что всё нормально. У нас с Турцией действует упрощенный таможенный коридор, оформляется в основном плодоовощная продукция. В этом году темпы роста примерно 30% к прошлому году», – сказал Давыдов в интервью «Известиям».

Он говорит, что основным импортером России с большим отрывом стал Китай.

«Также растет доля стран ЕАЭС, а Турция по импорту выходит уже на второе место. В основном импорт идет из этих стран — это лидеры. Доля Европы в импорте сильно упала, поэтому, по сути, вся номенклатура продукции, которую мы везли или покупали у них, сейчас в основном замещается Китаем, Турцией, Эмиратами, Ираном, Азербайджаном и странами ЕАЭС», – уточнил главный таможенник России.

У него поинтересовались, есть ли среднее значение, на которое вырос импорт из дружественных стран.

«Импорт в целом вырос на 10%. А из дружественных ли стран — тут нужно точно определить, что это за страны. Но в целом дружественные государства занимают у нас в торговле сейчас порядка 75%. Акцент сегодня на Азию — это 420 млн т и $275 млрд за восемь месяцев. Раньше то, что ехало через Запад, сейчас в основном идет через Восток. И в принципе идет стабильно, ровно, без каких-то скачков», – утверждает глава ФТС.

По его словам, в структуре импортно-экспортных операций мало что поменялось: в основном в РФ поставляются машины и оборудование.

При этом он признает, что китайские автомобили создают проблемы для отечественного автопрома.

«На импорт машин из Китая сейчас приходится практически 90% от всего нашего автоимпорта, и здесь уже встает вопрос конкуренции нашего внутреннего производства с импортными автомобилями. Но таможне тут уже сложно предсказать, предпочтут ли россияне, скажем, «Москвич» или модель Cherry, которую привезли через Забайкальск», – резюмировал Давыдов.