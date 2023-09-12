Россия сумела найти замену высокотехнологичному европейскому импорту

Олег Кравцов.  
12.09.2023 09:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Торговля, Экономика


Те товары, которые Россия раньше получала по импорту из Европы, сейчас в основном идут через азиатские страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Те товары, которые Россия раньше получала по импорту из Европы, сейчас в основном идут...

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Отвечая на вопрос, отразилось ли на торговле с Турцией то, что Анкара начинает жестче контролировать транзит санкционных товаров в Россию, в частности введя недавно новые ограничения на механизм прямого реэкспорта, он сказал, что ему «сложно комментировать работу турецких коллег, особенно в последнее время».

«Всё работало нормально. Товарооборот у нас с Турцией в этом году растет, импорт увеличился на 60%, поэтому мне кажется, что всё нормально. У нас с Турцией действует упрощенный таможенный коридор, оформляется в основном плодоовощная продукция. В этом году темпы роста примерно 30% к прошлому году», – сказал Давыдов в интервью «Известиям».

Он говорит, что основным импортером России с большим отрывом стал Китай.

«Также растет доля стран ЕАЭС, а Турция по импорту выходит уже на второе место. В основном импорт идет из этих стран — это лидеры. Доля Европы в импорте сильно упала, поэтому, по сути, вся номенклатура продукции, которую мы везли или покупали у них, сейчас в основном замещается Китаем, Турцией, Эмиратами, Ираном, Азербайджаном и странами ЕАЭС», – уточнил главный таможенник России.

У него поинтересовались, есть ли среднее значение, на которое вырос импорт из дружественных стран.

«Импорт в целом вырос на 10%. А из дружественных ли стран — тут нужно точно определить, что это за страны. Но в целом дружественные государства занимают у нас в торговле сейчас порядка 75%. Акцент сегодня на Азию — это 420 млн т и $275 млрд за восемь месяцев. Раньше то, что ехало через Запад, сейчас в основном идет через Восток. И в принципе идет стабильно, ровно, без каких-то скачков», – утверждает глава ФТС.

По его словам, в структуре импортно-экспортных операций мало что поменялось: в основном в РФ поставляются машины и оборудование.

При этом он признает, что китайские автомобили создают проблемы для отечественного автопрома.

«На импорт машин из Китая сейчас приходится практически 90% от всего нашего автоимпорта, и здесь уже встает вопрос конкуренции нашего внутреннего производства с импортными автомобилями. Но таможне тут уже сложно предсказать, предпочтут ли россияне, скажем, «Москвич» или модель Cherry, которую привезли через Забайкальск», – резюмировал Давыдов.

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