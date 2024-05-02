Россия существенно нарастила военную группировку на северной границе Украины
Россия значительно нарастила военную группировку на территории Брянской и Белгородской областей.
Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На базе Ленинградского военного округа сейчас сформирована группа войск Север, которая занимается охраной и обороной российских рубежей на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. За последние два месяца эта группировка увеличилась, по меньшей мере, на 20 тысяч.
Если в конце января и начале февраля мы оперировали цифрами 20 тысяч российских военнослужащих, то сейчас российских военных там пребывает до 50 тысяч», – сказал Селезнев.
«Не зря враг разблокировал часть своих ресурсов с территории Луганской и Харьковской областей на территорию Брянщины, Белгородчины, потому что там стоит вопрос распыления украинской обороны для того, чтобы украинский штаб имел меньшие возможности задействовать наши резервы на других участках фронта.
Но здесь мы должны понимать, что не все то, что враг задумал, он сможет реализовать. Ибо деятельность инженерно-саперных подразделений, которые тщательно подготовили масштабные инженерные фортификации, расположенные в 10 километрах от линии государственной границы между Украиной и Российской Федерацией», – уверяет всушник.
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