Россия существенно нарастила военную группировку на северной границе Украины

Россия значительно нарастила военную группировку на территории Брянской и Белгородской областей.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На базе Ленинградского военного округа сейчас сформирована группа войск Север, которая занимается охраной и обороной российских рубежей на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. За последние два месяца эта группировка увеличилась, по меньшей мере, на 20 тысяч.

Если в конце января и начале февраля мы оперировали цифрами 20 тысяч российских военнослужащих, то сейчас российских военных там пребывает до 50 тысяч», – сказал Селезнев.