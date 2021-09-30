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30.09.2021 21:21 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
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Россия сворачивает инициативы доброй воли в Донбассе – МИД РФ

Новости УкраиныУкраина и её западные партнёры использовали миссию ОБСЕ на границе РФ и ЛНР не...

Украина и её западные партнёры использовали миссию ОБСЕ на границе РФ и ЛНР не для прекращения войны и встречных жестов доброй воли, а для – всё новых и новых провокаций.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 30 сентября, в связи с истечением мандата завершает свою работу группа наблюдателей ОБСЕ на многостороннем пункте автомобильного пропуска Гукова и Донецк российско-украинской границы. В ближайшие недели все сотрудники ОБСЕ покинут российскую территорию.

Развертывание этого полевого присутствия летом 2014 года было проявлением нашей доброй воли, мы пошли на это в качестве меры доверия, рассчитывая этим побудить украинские власти к мирному урегулированию конфликта в Донбассе», – сказал он.

Алексей Зайцев подчеркнул, что Россия пошла на этот шаг ради того, чтобы подать Киеву пример действий доброй воли по урегулированию в Донбассе. Однако украинское руководство и международные «наблюдатели» продемонстрировали, что не собираются прекращать войну и идти на перемирие.

«К сожалению, за семь лет этот шаг не встретил должного понимания и отклика у киевских властей и их западных партнёров, более того – само присутствие наблюдателей ОБСЕ использовалось как повод для разжигания конфронтации и выдвижения в наш адрес всё более абсурдных и агрессивных требований. В этих условиях продлевать мандат группы было нецелесообразно», – резюмировал дипломат.

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