Россия сворачивает инициативы доброй воли в Донбассе – МИД РФ

Россия сворачивает инициативы доброй воли в Донбассе – МИД РФНовости Украины
Украина и её западные партнёры использовали миссию ОБСЕ на границе РФ и ЛНР не для прекращения войны и встречных жестов доброй воли, а для – всё новых и новых провокаций.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил Заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня, 30 сентября, в связи с истечением мандата завершает свою работу группа наблюдателей ОБСЕ на многостороннем пункте автомобильного пропуска Гукова и Донецк российско-украинской границы. В ближайшие недели все сотрудники ОБСЕ покинут российскую территорию.
Развертывание этого полевого присутствия летом 2014 года было проявлением нашей доброй воли, мы пошли на это в качестве меры доверия, рассчитывая этим побудить украинские власти к мирному урегулированию конфликта в Донбассе», – сказал он.
Алексей Зайцев подчеркнул, что Россия пошла на этот шаг ради того, чтобы подать Киеву пример действий доброй воли по урегулированию в Донбассе. Однако украинское руководство и международные «наблюдатели» продемонстрировали, что не собираются прекращать войну и идти на перемирие.
«К сожалению, за семь лет этот шаг не встретил должного понимания и отклика у киевских властей и их западных партнёров, более того – само присутствие наблюдателей ОБСЕ использовалось как повод для разжигания конфронтации и выдвижения в наш адрес всё более абсурдных и агрессивных требований. В этих условиях продлевать мандат группы было нецелесообразно», – резюмировал дипломат.
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