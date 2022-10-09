Россия так и не дождалась обещанного Медведевым «Судного дня» для Украины

Новости Украины

Обещания замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что в случае удара по Крыму для Украины настанет «судный день», так и остались всего лишь словами.

«По Крымскому мосту ударили, потому что не было ответа за теракт против Северного потока. А Северный поток взорвали, потому что не было ответа за ядерный терроризм на Запорожской АЭС. Если не будет жёсткого и больного ответа за теракт против Крымского моста, то скоро теракты могут прийти в крупные города России», – предупреждает политолог Сергей Марков.

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Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв полагает, что Россия упуcкает момент.

«Сегодня все мировые СМИ показывали в новостях кадры Крымского моста в огне. Сегодня удар возмездия будет воспринят в мире как логичный и правильный поступок. Если все-таки такого удара сегодня не будет, то придется ждать другого резонансного случая. Сложно подобрать сопоставимый по значимости, но если Украину не остановить, они что-нибудь придумают. Поэтому не расстраивайтесь, если сегодня яркого ответа не будет. Если не ответить сейчас, у нас однозначно ещё будут удобные случаи. У нас много ещё есть, что взрывать. На самом деле, это грустный сарказм, если кто-то не понял», – комментирует Царёв.

Тему развивает политолог Евгений Сатановский.

«Мир от этого теракта не только не вздрогнет и не опомнится, но даже и глазом не моргнёт. Разве что многие порадуются. Подумаешь, у русских мост взорвали, который в Крым ведёт! Им же его давным-давно обещали взорвать, ну, так свои обещания те, кто их давал, с успехом и выполнили. Не более того. Вывод: укры молодцы, надо их и дальше прокачивать, поддерживать и использовать, а русские – терпилы, можно их глушить и гнобить сколько угодно, пока от них вообще ничего не останется. Ничего особо страшного никому не сделают, только языками в очередной раз потреплют насчёт «красных линий», да картинки всякие будут демонстрировать. И что с той трепотни и тех картинок кому-нибудь в этом мире особенно плохого было или будет? …Главный вопрос текущего момента: а у нас на самом деле всё то, о чём говорит начальство, есть, или ничего этого на самом деле нет? И этим вопросом задаются далеко не только лоялисты, вроде автора, но и самые, что ни на есть откровенные враги. Флагманский корабль Черноморского флота на дно пустили? В ответ ничего. Дарью Дугину в Москве взорвали – ничего. Ладно, тогда целый «Северный поток» взорвали – тоже ничего. Теперь вон, Крымский мост. С учётом бардака и отступлений на фронтах, странных формулировок, насчёт «перегруппировок» и прочей ахинеи, как-то сильно напрягает. Не хочется опять под Химками и на Волге врага останавливать. Тем более с учётом анонсированных превентивных ядерных ударов, «грязной бомбы» Зеленского и прочих радостей нашей нынешней жизни», – рассуждает Сатановский.

Депутат Госдумы Константин Затулин предупреждает:

«На подобного рода акты надо отвечать. Иначе они будут повторяться с пугающей периодичностью и ускоренностью. Мы не можем понять, почему исправно функционируют все дороги, все мосты, все туннели, которые везут к линии фронта эти HIMARSы, эти артиллерийские гаубицы М777 и прочую технику Запада – она ведь каким-то образом доставляется? Вы или, оказывается, не в состоянии это пресечь, или вы не планируете этого, но если вы не планируете – почему? Послушайте, я был в Белграде во время бомбардировок. Первое, что сделали американцы, невзирая на то, что Белград большой город – это разбомбили мосты через Дунай и Саву. То же самое произошло в Нови-Саде, рядом, втором по величине городе Югославии. То есть, прежде всего, прервали коммуникации. Я задавал вопрос: а почему мы не ударим по мостам, по которым ведётся эта техника и так далее? Мне объясняли все что угодно: говорили о том, что у Украины много понтонов, она наведёт понтонные мосты – ну пусть наведёт! Но этого – ударов – до сих пор не было сделано. Ну так вы или ведите войну, или тогда не начинайте ее».

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков резюмирует:

«В общем – «Судный День» для укров сегодня не наступил. Посмотрим, что будет ночью, но что-то тоже как-то сомнительно… Мы ведь не такие… Вернее – они не такие… наши высшие государственные руководители и военачальники. С ними воюют, а они никак не хотят поверить, что партнеры способны на такую бестактность».