Россия +Telegram или незалежность + цензура. Что выберут украинцы?

На Украине снова замаячил призрак оруэлловского «1984 года». Вся украинская политическая блогосфера обсуждает высказывание ставшего ньюсмейкером дня главы профильного комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информполитики Никиты Потураева (на фото):

«Я вынужден задумываться о введении в Украине военной цензуры, – о блокировке Telegram. Всем стоит задуматься: а чего хочешь ты – жить под российской оккупацией с Telegram, или жить в свободной Украине, но без Telegram», – заявил он.

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В качестве примера, подтверждающего необходимость цензуры, Потураев сослался на волну видеостримов в Тик-Токе и Инстаграме, в которых, в частности, молодые украинки критикуют насильственную мобилизацию парней.

«Мне не нужен герой, мне нужен живой», – утверждает, в частности, одна инстаграм-блогерша.

Комментаторы возражают Потураеву: так давайте заблокируем Instagram. И Тик-Ток у таких дамочек там по 100 тысяч подписчиков.

А еще Потураев в который раз прочитал посполитым лекцию о пользе цензуры. Как пошутил по этому поводу киевский политолог Кость Бондаренко – «Оруэлл ошибся с прогнозом ровно на сорок лет».

«В самом слове “пропаганда” на самом деле ничего отрицательного нет. Отрицательная коннотация нам осталась с советских времен. Собственно, потому что в свое время на Западе было принято такое решение о разделении объективной информации и того, что транслировал Советский Союз и его сателлитарные государства. И, соответственно, решили, что – то, что исходит из тоталитарных коммунистических стран — это мы будем называть пропаганда. С учетом того, какой специфический вкус приобрел термин, у нас его употребляют для того, чтобы снова охарактеризовать то, что приходит из Москвы. Со всеми нашими проблемами – у нас есть свободные медиа и верифицированная информация, а из Москвы идет кремлевская пропаганда. Поэтому уже такой традиции, мне кажется, стоило бы придерживаться», – разглагольствует Потураев.

В общем, как вы поняли, плохая пропаганда – исключительно вражеская. Где-то мы это уже слышали, однако.

И ведь не сказать, что Потураев потряс дискурс чем-то принципиально новым, ранее от него не ожидавшимся. Для тех, кто забыл или не в курсе напомню, что это тот самый Потураев, в анамнезе у которого сомнительная роль идеолога и главного лоббиста расширявшего до неприличия внесудебные полномочия Нацсовета по ТВ драконовского закона о СМИ, против которого в начале президентства Зеленского поднялись все украинские медийщики.

И это тот самый Потураев, который прямо сейчас параллельно проталкивает через раду «антицерковный» закон №8371, направленный своим острием против канонической УПЦ. Согласно этому законопроекту общины Украинской Православной Церкви смогут запрещать даже без всякого суда или намека на объективное следствие – просто по результатам публикаций в СМИ, больше похожим на публичные доносы, а также заявлениям органов местного самоуправления или общественных организаций. Разумеется, «правильных» общественников.

Наезд на Телеграм совпал по времени с выкладкой в СМИ итогов свежего совместного соцопроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова, согласно которым именно дуровская «телега» стала за два года войны основным источником информации о происходящих в стране и за ее пределами событий. Причем, что немаловажно – не просто информации, а такой, которой украинцы доверяют как обьективной.

Именно из Телеграма украинцы получают больше всего информации о войне, которой они склонны доверять. Этот источник назвали 53% респондентов. На втором и третьем месте – межличностные контакты, родственники из прифронтовых регионов и «сарафанное радио», затем идет YouTube.

А вот, уровень доверия украинцев к информации о ходе боевых действий, поступающей от органов власти и официальной медиапропаганды, – крайне невысок.

Ставший притчей во языцех телемарафон “Единые новости”, на который власти тратят сумасшедшие деньги и брехунов которого забронировали от мобилизации в армию, лишь на четвертом месте по доверию со стороны украинцев – с большим отрывом.

Опрос также показал, что ориентация на информацию из телеграм-каналов заметно зависит от возраста респондентов. Самые популярные (73%) эти источники среди самых молодых (до 30 лет) украинцев, причем в этой группе Телеграм имеет очень большой отрыв от всех других источников. В то же время люди старше 60 лет предпочитают телемарафон, и в этом смысле наиболее уязвимы как потенциальные жертвы мозгопромывочной пропаганды.

«Телемарафону «Единые новости» доверяют 36% украинцев, а не доверяют — 47 %. Но закрывать его, конечно, никто не будет, поскольку он выполняет важную функцию – создает у власти иллюзию контроля за информполем. Эффективность тут вторична – какая-то часть пенсионеров в любом случае смотрит, а поскольку оплачивается это все за бюджетные средства, не большая беда, если эта часть становится все меньше и меньше. К тому времени, как она сократится до нуля, власть поменяется, и вопрос решится сам собой», – довольно цинично комментирует итоги опроса украинский тг-канал «Дежурный».

Вспомним, как совсем недавно и.о. министра культуры Ростислав Карандеев оправдывал бронирование пропагандистов из телемарафона от мобилизации:

«Телемарафон является источником правдивой информации и опорой нацбезопасности страны».

При этом только у совсем недалеких людей повернется язык назвать брехунов из телемарафона «источниками правдивой информации». Скорее это опора нынешней власти, зиждящейся на невежестве людей, отлученных от реальной правды.

Украинский парламент уже несколько раз порывался заткнуть рот «телеге», по этой теме даже проводилось заседание профильного комитата по (ахаха!) свободе слова, но всякий раз депутатский энтузиазм напарывался на рифы общественного мнения, и инициаторы запрета сдавали назад.

Как видим из свежего спича Потураева – всего лишь на время. От самой идеи они не отказались – и вряд ли откажутся.

Интересно, что идея введения военной цензуры в ее наиболее грубой форме и запрет последнего неподконтрольного властям «окна в большой мир» для украинцев – раскололо даже провластный лагерь.

«-Надо закрыть телеграм! -Но позвольте, если закрыть телеграм, где же мы будем узнавать, что закрывают, сносят и запрещают дальше?! – Ммм..», – ерничает в своем тг-канале нардеп-«слуга» из Днепропетровска Максим Бужанский.

И даже авторы связанных с Банковой анонимных «тележек» негодуют и одергивают энтузиаста Потураева. Типа, «а где в YouTube посмотреть интервью Дурова на украинском? Я искал и не нашел. А знаете почему? Из-за того, что государство никогда не поддерживало украиноязычный ютюб, миллионы украинцев смотрели интервью на русском.

Почему вы, как председатель комитета по информполитике, не предложили оказать поддержку украиноязычным блоггерам на государственном уровне? Так сложно разработать грантовую программу? «Начинаешь снимать блог? Получай от 10 тыс грн/месяц». К примеру. И дальше тысячи талантливых украинцев начинали снимать крутой контент на YouTube и бросали за неимением средств и времени. Займитесь этим. Хоть что-нибудь сделайте с 2019 года».

Понятно, что двигателем этих претензий во многом является желание урвать свою долю от конкурентного пирога, а также банальный страх пропагандистов в случае запрета «телеги» остаться без работы. Ведь, где они в таком случае вещать будут? По телемарафону, который смотрят одни бабушки за 70?

Читая все это, многие россияне будут в недоумении. Ведь глядя на украинскую ситуацию глазами московских медиа, кажется, что уж чего-чего, а свободы слова в «незалежной», по крайней мере, в последние два года – точно нет. Так по какому поводу переживают украинцы? О какой угрозе свободе слова они говорят?

На самом деле все сложнее, чем кажется в первом приближении. Даже мощный накат цензурных ограничений военного времени и скрученное в бараний рог олигархическое телевидение, загнанное в прокрустово ложе телемарафона, не означают, что у украинцев не осталось независимых от власти источников информации. Тут как говорится, голь на выдумки хитра – ликвидация прежней свободы на ТВ привела к невиданному ранее расцвету авторских блогов на Ютубе, появлению множества стримов и каналов в Телеграме, где можно увидеть, в частности, не попадающие в телевизионный кадр по причине своей неудобности для официальной версии последствия обстрелов, или кадры работы «людоловов» на улицах украинских городов и сел. Это – не говоря уже о многочисленных видеообращениях бойцов с фронта, рассказывающих о реальной ситуации «на передке».

Выдавленные из ТВ-студий популярные комментаторы и «говорящие головы» ушли в тот же Ютуб или в «телегу» и продолжают вещать оттуда. И чем дальше комментаторы находятся от Украины в физическом плане, тем более откровенными и смелыми они становятся. Тут можно привести примеры Соскина, Чаплыги, Мосийчука, Арестовича, Олешко и ряда других, выражаясь словами официоза «зрадофилов», портящих своими выступлениями стройную картину, рисуемую пропагандой.

Все эти альтернативные официозу спикеры, кстати, не обязательно «пророссийские». Более того, основная масса – скорее нет. Но, тем не менее, сегодня именно они задают тон в неформальной повестке за пределами душной запертой комнаты официоза и телемарафона.

Вот, именно эту неожиданно для власти появившуюся щель в плотном железном занавесе, которым украинцев отгородили от реальности, и пытаются сейчас заткнуть цензоры. А она – эта щель – все больше разрастается по мере утраты доверия к официальным источникам. Так что война войной, а борьба за зрителя, читателя и слушателя никуда не делась.