Россия теперь закроет дыры на границе – украинский военный эксперт

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Россия быстро учится на своих ошибках, и теперь дыры, существовавшие на границе с Украиной, что позволило совершить атаку на населенные пункты Белгородской области, будут закрыты.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, уже сейчас на местах работают специалисты, которые сделают выводы об усилении границы.

«Центр сейчас прислал уже туда людей, начинает работать, выявит [недостатки]. И что они сделают? Они приведут все это в норму», – сказал эксперт.

«Они сейчас укрепят все свои позиции. Если планировщик, кто это задумал, думал, что они перебросят с фронта части туда – не перебросят. Они, вот увидите, создадут терроборону по образу и подобию нашей», – заявил Стариков.