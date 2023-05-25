Россия теперь закроет дыры на границе – украинский военный эксперт
Россия быстро учится на своих ошибках, и теперь дыры, существовавшие на границе с Украиной, что позволило совершить атаку на населенные пункты Белгородской области, будут закрыты.
Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Старикова, уже сейчас на местах работают специалисты, которые сделают выводы об усилении границы.
«Центр сейчас прислал уже туда людей, начинает работать, выявит [недостатки]. И что они сделают? Они приведут все это в норму», – сказал эксперт.
«Они сейчас укрепят все свои позиции. Если планировщик, кто это задумал, думал, что они перебросят с фронта части туда – не перебросят. Они, вот увидите, создадут терроборону по образу и подобию нашей», – заявил Стариков.
Спасибо!
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