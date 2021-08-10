Россия теряет белорусскую молодежь

10.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Российская информационная машина не работает с белорусской молодежью, чтобы привлечь ее симпатии на свою сторону. При этом масса западных фондов работают с населением Белоруссии, продвигая «европейские ценности».

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил политолог, старший научный сотрудник Института Российской истории РАН Андрей Марчуков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Россия должна не оправдывать президента Белоруссии, а уделять больше внимания привлечению белорусской молодежи.

«В Польше и Литве десятки неправительственных фондов работают с настроением и умами белорусской молодежи, продвигают европейский стиль жизни. У нас таких центров нет даже для Украины. Мы должны продвигать мысль, что с Россией жить выгоднее, чем с Западом. Но наши пропагандисты все силы тратят лишь на рассказы, что Лукашенко не такой плохой, каким его показывает Запад. Вместо того чтобы убеждать, какие хорошие мы», – отмечает Марчуков.

При этом журналист издания рассказал, что по итогам общения с белорусской молодежью он сделал вывод, что да больше смотрит в сторону Запада, а не Росиии.