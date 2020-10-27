Россия теряет инициативу на Балканах?

27.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Россия не хватает инициативы на балканском направлении, несмотря на стратегическую важность этого региона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «независимой газете» пишет директор Фонда прогрессивной политики, основатель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

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В статье отмечается, что сегодня начинается первое за долгое время балканское турне министра иностранных дел России Сергея Лавров.

Автор напоминает о ряде дипломатических «ляпов» России на балканском направлении. Скажем, не так давно свеженазначенный посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко почему-то решил возложить цветы от имени посольства к могиле основателя современной хорватской государственности Франьо Туджмана, проводившего политику геноцида и насильственного выселения сербов в 1990-х, что вызвало скандал в Белграде. Кроме того, в публикации упоминается высказывание официального представителя МИДа Марии Захаровой с некорректным советом сербскому президенту после его встречи в Белом доме с Дональдом Трампом.

По мнению Бондаренко, «безынициативность российской внешней политики на Балканах, похоже, стала уже практически каноном». Также он считает, что визит Лаврова будет посвящен уточнению позиций.

Эксперт указывает, что американцы предложили план урегулирования сербско-косовского конфликта через экономику, в частности спецпредставитель США Ричард Гренелл анонсировал 13 миллиардов долларов вложений в течение ближайших нескольких лет, что может существенно поддержать экономику Сербии.

При этом политолог пишет, что Москва, кроме реализуемых инвестиционных проектов в железнодорожную и энергетическую отрасли, ничего не предлагает Белграду, хотя, отмечает автор, «запрос на Россию в Сербии до сих пор бьет все мыслимые рекорды – прежде всего в области информации».

«Неоднократно обсуждавшаяся в российских верхах идея создания русского телеканала для сербов так и не нашла спонсора. В то время как американцы для своего детища № 1 (единственный партнер CNN на Балканах) смогли на непродолжительное время завладеть даже «первой кнопкой» сербского телевидения, запрос на «российский ответ» в медиапространстве Сербии так и остается подвисшим. И восприятие РФ в сербских СМИ, многие из которых подконтрольны немецким и британским медиакорпорациям, могло бы быть еще хуже, если бы не жесткая позиция Вучича в этом вопросе», – резюмирует Бондаренко.