Россия теряет меньше других игроков от падения цены на нефть – французский эксперт

02.04.2020, Киев, Игорь Петров

Позиция России в сложившейся ситуации выгоднее, чем у Саудовской Аравии.

Об это на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил директор французского Центра энергетики IFRI Марк-Антуан Эйль-Мазегга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой ситуации, конечно, никто не выигрывает. В сложившейся ситуации разговор о том, кто больше потеряет, а не кто меньше. И пока Россия меньше теряет, чем другие. Мы говорили о девальвации рубля, и есть определенные денежные потоки в компаниях.

Но слишком оптимистичным я бы здесь все же не был, вирус может сильно повлиять на экономику. Саудовская Аравия сокращает бюджетные расходы, у них есть резервы. Они смогут продержаться год. Я думаю, что игра продолжится, и у меня есть определенные надежды.

Я вчера читал коммюнике «большой двадцатки». Страны, входящие в нее, хотят стабильности мировой экономики, и действия Саудовской Аравии мешают налаживанию такой стабильности. Может быть, это побудит их в ближайшие месяцы пересмотреть свою политику», – заявил эксперт.