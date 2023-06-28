Россия точным ударом «накрыла» базу иностранных наёмников в украинском тылу

Со вчерашнего дня украинская пропаганда раскручивает кадры из находящегося в тылу города Краматорск на Донбассе – уже традиционно Россия обвиняется «в нанесении ракетного удара по гражданскому объекту» – пиццерии и общежитию. В доказательство публикуются снимки раненых посетителей кафе, среди пострадавших есть и ребенок. Однако украинская цензура, как уже неоднократно бывало, допустила прокол: в первые минуты на месте взрыва запечатлены люди, говорящие по-английски. Более того, иностранец кричит, что под завалами оказалось множество солдат. А на руке обнаруживается интересная татуировка, характерная для американских военных.

Всё стало понятно из сводки Минобороны РФ – в Краматорске российское оружие разнесло место дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Очевидно, к нему и были прикомандированы западные наёмники. Мораль этой истории проста: гражданским, особенно в городах, за которые предстоят бои, нужно держаться как можно дальше от ВСУшников и их иностранных наставников. А ВСУшникам и наёмникам помнить – в нужный момент русские ракеты точно поразят цель.

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«Вчера подняли вой, что погибли люди в Краматорске, но опустили одну деталь, что и кафе, и общежитие было забито американскими инструкторами. Американцы принимают самое деятельное участие в подготовке украинских военных. Как я понял, они даже не парятся, отмечают друг друга и «чекают» локации в Инсте (запрещенная в России соцсеть, – авт.)», – отмечает военкор Алексей Смирнов.

Ниже – скриншоты из блога западного «журналиста», который пишет, что ужинал в пиццерии за несколько минут до ракетного удара – очевидно, со своими «побратимами». Автор картинно удивляется, почему кафе стало целью, ведь оно не является военным объектом.

В соцсетях можно найти сделанные в Краматорске метки и других западных наёмников.

«Мирные украинские граждане испытывают шок от невероятной бомбардировки общежития. От шока перешли на английский и перестали «шокать», – язвительно комментирует военкор Роман Сапоньков кадры с последствиями удара.

А вот фотографии после взрыва – у одного из иностранцев, бывших в пиццерии, – на руке набита цифра в ромбе – это шеврон «рейнджерского» 3-го батальона 75-го полка армии США. Что этот «турист» забыл в прифронтовом Краматорске, остается только догадываться.

«Уцелевший британский наёмник случайно отправил в помойку столь тщательно сконструированную бандеровскими СМИ версию про удар по мирному кафе. Также уже есть подтверждение по колумбийцам, трое из которых были ранены при поражении объекта. По-настоящему оценить масштаб можно будет, когда в западных СМИ массово начнут появляться некрологи на иностранных боевиков с выдуманными датами и местами гибели», – отмечает в своем блоге военкор Юрий Котенок.

Как отмечают эксперты, в отличие от ВСУ, которые применяют террор и хаотично обстреливают ЛДНР с целью выдавливания нелояльного населения, российская армия никогда не бьет по объектам гражданских.

«Высокоточное вооружение ВС РФ способно эффективно выполнять специальные задачи по «точечной» ликвидации лиц, принимающих решения, и уничтожения критической инфраструктуры противника. В текущей оперативной обстановке высокий профессионализм сотрудников разведки и специалистов по ракетному вооружению приобрел особую важность. Это позволяет не тратить понапрасну дорогостоящие ракеты и достигать нелинейного результата – в данном случае это подрыв вертикали управления ВСУ», – пояснил «ПолитНавигатору» офицер, знакомый с ходом СВО.

Кстати, Украина до сих пор так и не предоставила убедительных опровержений данных СМИ о тяжелых ранениях Кирилла Буданова и Валерия Залужного, полученных в результате ракетных ударов. Периодически Киев вбрасывает в прессу кадры то обритого «под ноль» главного разведчика, то заросшего щетиной главкому. Однако эти публикации вызывают лишь новые сомнения и насмешки.

«При наличии разведывательной информации по врагу, в том числе иностранным наемникам в тех или иных местах массового скопления, легко и правильно применять высокоточное оружие, что и было вчера сделано по месту, где наемники не только находились, но и «чекинились», показывали себя в соцсетях в прямом эфире, нахождение там. Этим и воспользовалось наше высокоточное оружие. Перед этим было поражение Главного управления разведки Украины вплоть до соседнего кабинета начальника ГУР Буданова, что нанесло ему физические увечья. Хочу процитировать нашего президента – где поймаем, там и будем «мочить». Поймали в Краматорске – получите в Краматорске. Поймаем во Львове – получите во Львове», – заявил ветеран боевых действий, полковник запаса и руководитель холдинга безопасности «Русь» Роман Насонов.

Военный эксперт Владимир Орлов также подчеркивает, что Россия может дотянуться до любой точки на всей глубине территории Украины:

«Россия обладает высокоточным оружием, она может наносить удары прицельно – это неоднократно подтверждалось, когда происходили специальные удары, в том числе гиперзвуковым оружием по заглубленным и защищенным объектам будь то бункер, в котором находились НАТОвские инструкторы и военные, а также удары по ГУР МО Украины. Что касается высокопоставленных военных, у нас нет достоверных сведений с той стороны о том, что они живы, бодры и веселы. Единственное, что с той стороны мы получаем, – это фейки, сфотошопленные картиночки, которыми пытаются доказать жизнь Буданова или Залужного».

P.S. СБУ заявила о задержании местного жителя Краматорска по обвинению в помощи российской разведке для нанесения удара по базе наемников. Если это действительно так, будем надеяться, что Родина сможет спасти русского героя!