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15.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, СНГ, СССР, Финансы, Экономика
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Россия только усилилась, освободившись от союзных республик – Трухан


Вопреки ожиданиям и заявлениям либералов, после развала Советского Союза Россия не только не ухудшила свое положение, а стала сильнее.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил российский военный эксперт Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Трухана, этого же нельзя сказать о бывших советских республиках, которые уйдя из-под российского крыла, развалили экономику, промышленность и социальную сферу.

«Россия без лимитрофов стала сильнее. Мы-то стали сильнее. А там сейчас рвутся пердаки от зависти, потому что наша-то позиция сработала, а их позиция – нет. Потому что это они ушли в говно и тлен со всей своей экономикой и прочей ерундой, а не Россия.

Вы можете сколько угодно сказок сочинять про то, как мы здесь плохо живем, но мы живем. Нам эти сказки уже неинтересны, потому что мы выйдем на почищенные улицы, мы возьмем спокойно, зайдем в нормальный магазин. Мы здесь не последний хлеб без соли доедаем, как у ваших некоторых, и у нас есть промышленность, создаются заводы и все на свете, невзирая на ваши мантры.

Читаю, как Белорусский подшипниковый завод, который сдохнет скоро без инвестиций. «В России такого нет, в России все развалили» – да? Правда что ли?

У нас тоже есть особые деятели, которые даже пивным ларьком не могут руководить, у которых трудовая книжка уже пылью покрылась – гаражные, кухонные философы, которые в свои 50 и 60 не добились ничего, и которые сейчас рассказывают, как развалится Россия. Но это их сексуальная драма – мы живем совершенно в другой стране, в нормальной стране, в которой есть все, в которой поднимается уровень жизни», – резюмировал Трухан.


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