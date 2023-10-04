Россия только выиграет от краха существующего миропорядка – учёный

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Нынешняя турбулентность в мире – повод не для тревог, а для творчества.

Об этом на открытии XX Ежегодного заседания Клуба «Валдай» заявил научный руководитель Центра комплексных международных исследований ВШЭ Тимофей Бордачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последние 18 месяцев (3 года, если считать от начала пандемии) мы видим, что международное сообщество успешно справляется с теми вызовами, которые возникают с распадом того порядка, который существовал до этого. Государства мира достаточно успешно адаптируются к новым условиям, не позволяют загнать себя в узкую нишу тех, кто испытывает страдания от происходящих изменений. Наоборот, большинство стран мира учатся мгновенно перестраиваться и извлекать выгоду для реализации своих целей развития из того, что в мире происходит. Это явление является сейчас повсеместным и стало самым убедительным аргументом в пользу оптимистического объяснения происходящего и сравнительно оптимистического прогноза на будущее», – сказал Бордачев.

Он отметил, что у современных политических элит нет образа будущего, поэтому оно не будет результатом сговора или «всемирного конгресса».

«Мы склонны считать, что тот международный порядок, в котором будут жить последующие поколения, впервые в истории возникнет стихийно и будет сформирован путем адаптации государств к тем изменениям, которые объективно происходят в силу роста их возможностей», – сказал Бордачев.

Он вместе с другими авторами ежегодного доклада клуба «Валдай» отвергает идею полярности будущего мира, поскольку понятие полюса, предполагает доминирование одних государств над другими. Его в будущем не будет, и в этом залог оптимизма. Будет рост возможностей малых стран и снижение уровня контроля сверхдержав.

«Главный опыт России состоит в том, что она на протяжении более, чем 500 лет с упорством самопожертвования отстаивает свою уникальную нишу в мировых делах. Этим опытом она делится со своими друзьями. Россия продолжает свой уникальный курс в мировой истории, это движение государства как цивилизации, вполне себя осознавшей за 500 лет суверенного развития, сопровождается решением тех проблем, которые присущи только России, ее отношениями с ее традиционными противниками. Но одновременно – с теми вопросами, с которыми сталкивается все человечество», – сказал Бордачев.