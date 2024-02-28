Россия тратит на войну мизер от того, что могла бы – Илларионов

Анатолий Лапин.  
28.02.2024 15:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 650
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Финансы, Экономика


Для России проведение военной операции на Украине не является чрезмерно затратным.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для России проведение военной операции на Украине не является чрезмерно затратным. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По словам Илларионова, только 6% ВВП составляют военные расходы РФ, притом, что Советский Союз, например, во время Второй мировой войны выделял на это 40%.

«Если мы берем официальные цифры военных расходов – естественно, это и расходы, идущие на оплату жалования, закупку техники, боеприпасов и всех необходимых материалов, то цифра, которая наиболее часто используется, это 6% ВВП для России. Если более аккуратно посчитать, включить то, что не включается в официальные данные, по другим каналам, это будет 8%», – сказал беглый экономист.

«Даже если пересчитать в каких-то других цифрах, по другим ценам и так далее, все равно это не выходит за пределы других процентов. А официальные цифры – это 6%. Возникает вопрос: а каким был удельный весь военных расходов Советского Союза во время Второй мировой войны? 40%.

Просто для того, чтобы понимать, какие примеры бывают и до какого уровня при прочих равных условиях этот показатель может подняться», – заявил Илларионов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть