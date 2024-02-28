Россия тратит на войну мизер от того, что могла бы – Илларионов

Для России проведение военной операции на Украине не является чрезмерно затратным.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший советник президента России, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Илларионова, только 6% ВВП составляют военные расходы РФ, притом, что Советский Союз, например, во время Второй мировой войны выделял на это 40%.

«Если мы берем официальные цифры военных расходов – естественно, это и расходы, идущие на оплату жалования, закупку техники, боеприпасов и всех необходимых материалов, то цифра, которая наиболее часто используется, это 6% ВВП для России. Если более аккуратно посчитать, включить то, что не включается в официальные данные, по другим каналам, это будет 8%», – сказал беглый экономист.

«Даже если пересчитать в каких-то других цифрах, по другим ценам и так далее, все равно это не выходит за пределы других процентов. А официальные цифры – это 6%. Возникает вопрос: а каким был удельный весь военных расходов Советского Союза во время Второй мировой войны? 40%.

Просто для того, чтобы понимать, какие примеры бывают и до какого уровня при прочих равных условиях этот показатель может подняться», – заявил Илларионов.