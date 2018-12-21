Россия требует от ЕС начать выдачу виз жителям Крыма

21.12.2018

Россия требует от Евросоюза отменить санкции в виде запрета на выдачу виз гражданам РФ, прописанным в Крыму. Об этом во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва – Брюссель заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смысл такой, что российским гражданам, чьи паспорта выданы в Крыму и Севастополе, не дают шенгенские визы. Об этом говорил вчера и Путин на конференции, и мы это озвучивали на разных уровнях нашим партнёрам в ЕС, эта политика лишена логики.

Если утверждать, что всё, что произошло в Крыму, это силовые действия российских властей, голосование проводили под дулами автоматов российских солдат – если ориентироваться на это, то получается, что крымчане не виноваты в том, что произошло, а наказывают именно их.

Поэтому мы будем продолжать ставить этот вопрос, убедительного ответа пока мы от ЕС не получили», – заявил Владимир Чижов.

Он напомнил, что состав Европарламента будет меняться в следующем году.

«Конечно, это переходный год, когда и выборы в Европарламент, да и вообще всё начальство ЕС будет меняться – в конце октября истекает мандат нынешнего состава еврокомиссии, в конце ноября последним покидает свой пост председатель Евросовета господин Туск. Будут меняться и руководители других структур ЕС, в том числе, европейского Центробанка и других.

Конечно, наступающий год даёт нынешнему составу руководства ЕС своего рода последний шанс исправить отношения с Россией. Воспользуются они этим или нет, покажет развитие событий в ближайшие месяцы», – заявил Чижов.