Россия требует от ПАСЕ дать оценку украинской блокаде Крыма

22.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия потребовала от ПАСЕ высказать публичную позицию в отношении блокады Крыма и введенных Киевом санкций против украинского политика Виктора Медведчука. Соответствующие запросы направил глава российской делегации Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

В документах указано, что действия Украины нарушают взятые ею обязательства по ряду международных конвенций. Кроме того, Толстой отмечает, что из-за блокады страдает также крымско-татарское население полуострова, судьбой которого регулярно манипулирует киевская власть.

«Украина блокирует регион с точки зрения водоснабжения, энергетики и транспорта, чтобы препятствовать социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя. Такие действия фактически подразумевают коллективное наказание народа Крыма за его политические взгляды. Миллионы людей являются заложниками преступной и бесчеловечной политики Украины, что недопустимо», – говорится в запросе.