22.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Россия требует от ПАСЕ дать оценку украинской блокаде Крыма

Новости УкраиныРоссия потребовала от ПАСЕ высказать публичную позицию в отношении блокады Крыма и введенных Киевом...

Россия потребовала от ПАСЕ высказать публичную позицию в отношении блокады Крыма и введенных Киевом санкций против украинского политика Виктора Медведчука. Соответствующие запросы направил глава российской делегации Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документах указано, что действия Украины нарушают взятые ею обязательства по ряду международных конвенций. Кроме того, Толстой отмечает, что из-за блокады страдает также крымско-татарское население полуострова, судьбой которого регулярно манипулирует киевская власть.

«Украина блокирует регион с точки зрения водоснабжения, энергетики и транспорта, чтобы препятствовать социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя. Такие действия фактически подразумевают коллективное наказание народа Крыма за его политические взгляды. Миллионы людей являются заложниками преступной и бесчеловечной политики Украины, что недопустимо», – говорится в запросе.

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