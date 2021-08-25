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25.08.2021 19:14 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, экстремизм
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«Россия у нас учится» – белорусский силовик

Россия и другие страны СНГ перенимают опыт белорусских силовиков по разгону массовых несанкционированных протестов....

Россия и другие страны СНГ перенимают опыт белорусских силовиков по разгону массовых несанкционированных протестов.

Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Юрий Назаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия у нас учится. Мы видели Украину. Мы этот опыт очень сильно почерпнули, постарались сделать все, чтобы не допустить такого травматизма среди наших сотрудников. Я считаю, что мы эту задачу выполнили.

Российская Федерация – у нас очень тесное с ними взаимодействие. Я уверен, что они смотрели, изучали, видели, потому что проходили какие-то акции и в РФ. Я своим профессиональным взглядом видел что-то подобное, как у нас, что мы проходили.

Конечно же мы делимся опытом и с РФ, и с другими республиками бывшего СССР. К нам многие обращаются. Я думаю, что такого ни одно государство допустить не должно», – сказал Назаренко.

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