«Россия – убирайся». В Приднестровье пытаются сорвать выборы в Госдуму

17.09.2021 14:37 (Мск), Москва, Елена Острякова

Кампания по агитации против участия в российских парламентских выборов развернута в Приднестровье.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На дверях подъездов жилых домов появились цветные листовки, отпечатанные фабричный способом. Они представляют неучастие в российских выборах как способ уберечься от коронавируса.

Одновременно на машины с приднестровскими номерами неизвестные лепят стикеры «Россия – убирайся», «Достаточно нам мучений. Россия – убирайся!» на молдавском языке.

Изготовить такую печатную продукцию в Приднестровье невозможно. Логично предположить, что за провокацией стоит Молдова.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский обратился к согражданам.

«Я сейчас наблюдаю в сети критику в адрес депутатов Госдумы РФ и отдельных решений России. Может быть. Россия – огромное государство с большим количеством врагов, к сожалению. Но при всех сложностях РФ не забывает о Приднестровье и помогает нам, исходя из своих возможностей. Обратите внимание на призывы так называемых активных граждан не идти на выборы под любым предлогом. Почему они так ведут себя? Ответ очевиден. Они хотят показать, что в Приднестровье Россия уже неинтересна никому и участие в выборах граждан, имеющих российский паспорт, минимально. Поэтому пора уже определяться и соединяться на их условиях в одно государство. Это выбор не в пользу приднестровской государственности», – сказал Красносельский.

В Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России. Красносельский постоянно настаивает на необходимости стопроцентной паспортизации населения.

На ПМР будет работать 27 избирательных участков. Для участия в голосовании можно предъявить и просроченный загранпаспорт, и даже паспорт СССР с отметкой о гражданстве.