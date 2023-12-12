Россия ударила по Киеву чем-то совершенно новым – украинский эксперт

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В недавних ударах по Киеву, когда сирена включилась уже после взрывов, а ПВО не сработала, могли быть задействованы иранские ракеты.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил военный эксперт Алексей Гетьман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гетьмана, если эта информация подтвердится, то для Украины это будет плохой новостью.

«Из наземных средств поражения у россиян есть только «Искандеры», которые стреляют на такую дальность. Или это были современные ракеты. Может быть, это ракеты, которые передал Иран. Речь шла о «Зольфагар» и «Фатех», это относительно дальнобойные, по международной классификации – это ракеты малой и средней дальности. Сейчас изучаются двигатели этих ракет, обломки этих ракет, чтобы выяснить, что именно было, какими именно ракетами, какой баллистикой нас атаковали. Но нельзя не обратить внимание на то, что информации о том, что это были именно «Искандеры», такой информации нет. Поэтому давайте подождем, что скажут. Если россияне действительно применяли баллистические ракет от Ирана, то это не очень хорошая новость», – заявил Гетьман.