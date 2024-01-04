Россия ударила по всем предприятиям производственного цикла оружия – генерал ВСУ

Во время недавнего удара по Украине российской армии удалось поразить все предприятия, участвующие в цикле производства оружия.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций, экс-заместитель секретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Кривоноса, удары были нанесены после того, как данные об этих предприятиях попали в открытый доступ на официальных ресурсах Украины.

«Мощный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и, самое главное, – странное совпадение, за три дня до этого удара на определенных официальных веб-порталах Министерства финансов появляется информация о результатах аудита одного из мощных конструкторских бюро Украины. И выкладываются материалы по всем смежным предприятиям, с которыми они сотрудничают по выпуску нужного для украинских вооруженных сил оружия.

И через два дня непосредственно, именно по этим предприятиям, всем до одного, прилетают российские ракеты. Это, как вы думаете, совпадение, прискорбная ошибка? Нет. С точки зрения военной, юристов, Службы безопасности Украины — это стопроцентное предательство, утечка информации, что касается национальной безопасности», – заявил Кривонос.