22.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Происшествия, Украина
Просмотров:

«Россия ударит ракетой по новой администрации Зеленского»

Идея Владимира Зеленского о переезде президентской канцелярии из здания на улице Банковой в Украинский дом на Европейской площади в центре Киева – абсурд в условиях военного конфликта с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «ПЗВ TV» заявил экс-депутат Верховной Рады лидер «Партии защитников Отечества» Юрий Кармазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я напоминаю, что Украина находится в состоянии войны. Я напоминаю, что политики соседних государств напоминают нам, что могут ударить ракетами, бомбами и так далее. Готов ли к этому так называемый «Украинский дом», который построен в 1982 году как филиал Музея Ленина, потом там находилась прокуратура, даже милиция и так далее? Нет, не готов. Есть ли там бомбоубежища? Нет. Есть ли там защищённая связь? Нет.

Осознаём ли мы, что наш президент – это уже не просто капитан команды КВН, это лицо, которое должны охранять, это одна из наибольших ценностей, которая должна охраняться в государстве?

Поэтому, пока идёт война, никаких попыток о том, чтобы выносить Администрацию президента куда-то, не должно быть», – отметил Кармазин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть