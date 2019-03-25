Выборы
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25.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Россия, США, Украина
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Россия ударит Украину по-американски

Россия может воспользоваться американским опытом и объявить украинские власти нелегитимными в любое время.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, иной, закрепленной в международных договорах, практики непризнания выборов нет.

«Нет международной нормы признания или непризнания выборов. В мире ежегодно проходят десятки выборов, и что, по поводу каждых Россия высказывается, мы их признаем или не признаем? Мы даже не знаем, что они проходят. То же самое и здесь, мы можем совершенно спокойно вообще на них не реагировать. Прошли себе выборы и прошли. И посмотреть, что из этого будет.

После того, как американцы в рамках своей «Арабской весны» ввели практику просто заявлений «Этот президент себя делегитимировал и больше не отражает мнение народа», это мы точно также можем использовать – неважно признали мы выборы или нет. Мы в любой момент можем сказать, что мы не считаем власти Украины, Румынии – чего угодно, легитимными. С нашей точки зрения, они не выражают интересы народа», – заявил Ищенко.

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