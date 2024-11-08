Россия ударит ядеркой первым делом по Польше и американским авианосцам

Елена Острякова.  
08.11.2024 19:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Изменения в ядерной доктрине России, которые позволяют применять ядерное оружие против неядерной страны касаются не Украины, а Польши.

Об этом научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил в интервью НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Изменения в ядерной доктрине России, которые позволяют применять ядерное оружие против неядерной страны касаются...

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«Почему-то эту формулировку все относят к Украине, но мне кажется, что это не самый правильный подход, потому что это скорее отсылка к полноценным американским союзникам из НАТО, многие из которых рассматривают какие-то варианты конфликта с Россией.

Чтобы они не думали, что когда они как неядерная страна начнут с нами воевать, воспользуются какими-то географическими или региональными преимуществами (например, Польша захватит Калининградскую область), это не значит, что мы остановимся на доядерной фазе», – сказал Стефанович.

Он считает, что исключать применение тактического ядерного оружия нельзя, поскольку оно может сыграть решающую роль в случае столкновения с ВМФ США. «Ядерный привкус» в скорой войне осложнит планирование противнику.

«Тактическое ядерное оружие, конечно, в случае разового применения ничего не решает, но если мы говорим о крупномасштабном конфликте России и НАТО, оно внезапно становится едва ли не единственным средством для противоборства на море, где заведомо наш флот уступает количественно и качественно», – отметил Стефанович.

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