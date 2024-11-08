Россия ударит ядеркой первым делом по Польше и американским авианосцам

Изменения в ядерной доктрине России, которые позволяют применять ядерное оружие против неядерной страны касаются не Украины, а Польши.

Об этом научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил в интервью НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему-то эту формулировку все относят к Украине, но мне кажется, что это не самый правильный подход, потому что это скорее отсылка к полноценным американским союзникам из НАТО, многие из которых рассматривают какие-то варианты конфликта с Россией.

Чтобы они не думали, что когда они как неядерная страна начнут с нами воевать, воспользуются какими-то географическими или региональными преимуществами (например, Польша захватит Калининградскую область), это не значит, что мы остановимся на доядерной фазе», – сказал Стефанович.