Россия ударит ядерным оружием при угрозе прорыва ВСУ к Крыму – Бортник

В случае, если перед украинскими вооруженными формированиями появится реальная перспектива перерезания сухопутного коридора в Крым, Россия применит тактическое ядерное оружие.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitБюро» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, Россия не будет идти на переговоры с Украиной, если ВСУ удастся добраться до границ полуострова.

«Сейчас у Вооруженных сил Украины появились перспективы все-таки перерубить сухопутный мост в Крым. Тут вопрос даже не сухопутного моста в Крым, – он – важная транспортная магистраль, но не единственная в России. Вопрос в том, что, если украинские войска пройдут еще километров 30-40, преодолеют половину пути до Азовского моря, они достаточно эффективно смогут наносить удары по всей территории Крыма. А, во-вторых, и по Крымскому мосту.

Россия потеряет безопасные пути обеспечения и населения Крыма, и своих войск. Да, мы понимаем, что это не означает, что, – я не верю в сценарий, что после этого Россия пойдет на переговоры, начнет уступать, сдаваться – вряд ли. Скорее всего, это означает сценарий эвакуации значительной части мирного населения из Крыма и превращение его в огромную военную базу, в огромную крепость.

Но все это будет очень неприятно с точки зрения репутационной. Нельзя полностью исключить ситуацию, при которой Россия ради того, чтобы избежать такого сценария, может пойти даже на демонстративные тактические ядерные удары.

Более вероятна сегодня – Запорожская, Херсонская область, остров Змеиный», – считает Бортник.