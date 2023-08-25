Россия удвоила поставки стратегического урана в США – реакция экспертов

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США купили у России 416 тонн урана в первой половине 2023 года. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (188 тонн). Последний раз примерно столько урана из РФ было импортировано в 2005 году.

Эти факты возмутили волонтера Алексея Живова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия продает США стратегически важный ресурс – уран. По-прежнему. Они ракеты на головы наших парней, мы им рекордный объем урана. У меня все», – написал он в своем тг-канале.

Политолог Павел Данилов разъясняет, что Россия поставляет в США только топливо с обогащением по урану-235. За поставленный российский уран США заплатили 696,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с 2002 года.

Однако военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что сделки с недружественными странами чреваты для России потерями на поле боя. Так, Греция расторгает контракт с Россией на техническую поддержку и обслуживание ЗРК “Тор-М1” и “Оса-АКМ”. Документ об этом по ошибке был опубликован в греческом парламенте.

Эксперты не исключают, что эти системы в конце концов будут перенаправлены через третьи страны на Украину.

«А ведь когда-то казалось, что неограниченная торговля новейшим вооружением – это перспективное направление российской внешней торговли. Мол, если вчерашние враги хотят купить новейшие наши оружейные системы, то почему не продать? Это же просто бизнес. И вот теперь мы имеем все перспективы встретиться со своим собственным вооружением на поле боя. Итоги совершенного отсутствия у нашего политического руководства политического предвидения и умения прогнозировать ситуацию на годы вперёд. В итоге Зло победило Бабло. А платить за эту победу приходится солдатскими жизнями…», – написал Шурыгин.