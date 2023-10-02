«Россия – угроза всей Европе и миру!» – Кулеба обрушился на вменяемых западных экспертов

Вадим Москаленко .  
02.10.2023 21:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Нельзя подыгрывать голосам отдельных западных экспертов и журналистов, которые наперекор киевской пропаганде позволяют себе печатать материалы о том, что единство Киева и Запада трещит, а визиты европейских шишек – это символические акты поддержки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции в Киеве с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нельзя подыгрывать голосам отдельных западных экспертов и журналистов, которые наперекор киевской пропаганде позволяют себе...

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«Я могу ответить всем, кто пытается создать впечатление и разгоняет информацию о якобы ослаблении поддержки Украины, раскола в поддержке Украины: не дождётесь! Какие бы ситуации ни возникали, мы всегда будем находить решения. И наибольшие ожидания Путина именно заключаются в том, что Запад и мир устаёт стоять на стороне Украины в этой войне. На это Россия направляет огромные ресурсы. Но мы не должны им подыгрывать. Когда я говорю «мы», я не имею в виду Украину или ЕС, а именно тех экспертов, иногда журналистов, которые распространяют эти тезисы и соответствующую аналитику.

Есть чёткое понимание, что Россия сегодня – это угроза всей Европе, в более широком смысле – всему миру. Но у нас есть единство. И, поверьте мне, любой, кто знает, что такое собрать 27 министров иностранных дел, высокого представителя ЕС и других членов Еврокомиссии в одном месте, тот поймёт, что сегодняшний визит – это не про символизм. Это не символическая поддержка, это конкретный инструмент опровержения этих нарративов об отсутствии единства», – трепался Кулеба.

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