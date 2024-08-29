Украинские войска в Курской области испытывают колоссальыне проблемы со снабжением и фактически угодили в ловушку.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцам стало почти невозможно снабжать или пополнять запасы сил, которые находятся внутри. И вот, что происходит – у них заканчиваются боеприпасы, топливо, и они просто медленно уничтожаются. Есть только один исход, и он заключается в том, что все украинцы или умрут в Курске, или будут убиты, ранены, отступят или попадут в плен … Стратегический резерв сейчас расположен в этом синем пятне на вашей карте. Русские знают, где он находится, они загнали его в ловушку и собираются его уничтожить, они собираются убить его », – сказал американец.

«С военной точки зрения прямо сейчас Россия находится в чрезвычайно выгодном положении, потому что стратегический резерв не только задействован, но и застрял в ловушке и не может выбраться туда, где он больше всего нужен, а именно – на фронт и в Донецк, где украинская оборона рушится прямо сейчас. Русские наступают, а у украинцев не осталось сил, им нужны были эти люди, чтобы закрыть дыры.

И мы наблюдаем полный крах украинской обороны в Донецке. Через короткий промежуток времени у украинцев не будет иного выбора, кроме как оставить свои позиции и отступить за реку Днепр. И одна из причин, по которым это произойдет, заключается в том, что украинцы послали этих людей на верную смерть», – заявил Риттер.