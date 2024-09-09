Россия уничтожила объекты генерации в большинстве регионов Украины

В большинстве регионов Украины повреждены или уничтожены объекты энергогенерации. Об этом в эфире телеканала «Град» заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам эксперта, после предыдущей ракетной атаки объекты также не были восстановлены.

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«Что мы имеем на сегодня? Мы имеем разбитую в очередной раз нашу систему передачи, то есть объекты «Укрэнерго», которые отвечают за передачу электроэнергии к облэнерго и потом к конечному потребителю.

Там в 15 областях попадания, были разбиты в том числе и такие очень важные для страны объекты, как Винницкая 750-я подстанция, другие. Также были разбиты выдающие станции от «Энергоатома». Потому определенное время нужно на восстановление», – заявил Попенко.