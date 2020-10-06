Россия уничтожит украинскую армию даже не переходя границу

06.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Любая попытка государственного переворота в России приведет к сотням тысяч жертв в Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос Правды» заявил бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов, после 2014-го года переехавший в Луганск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Селиванова, украинская армия не ведет широкомасштабного наступления на республики Донбасса, потому что боится быть уничтоженной ответным огнем с российской территории, которая возьмет под защиту мирное население республик. При этом, любая политическая нестабильность в России даст возможность Украине снова зажечь огонь войны в регионе.

«Неужели мы будем настолько безумными, ну вы будете, граждане России, настолько безумными, что вы пойдете за какими-то смутьянами и позволите разрушить то, что у вас сегодня есть. Да, менять есть много чего – есть жулики и воры-чиновники, негодяи и подлецы, уроды, аморалы, но разрушать Россию ради того, чтобы немножко что-то улучшить – это безумие, будет только хуже.

И самое главное, это убьет сотни тысяч людей в Донбассе. Потому что сегодня тот же Запад, который стоит за Украиной, он держит всю эту украинскую армию, запускаем все эти конвертоплан идиотские и все остальное только с одной целью – чтобы создать на границе с Россией очаг нестабильности.

И до последнего украинца Запад готов воевать в том случае, если украинская армия, наступающая на Донбасс, не будет сразу же уничтожена. А она будет сразу же уничтожена, потому что средства огневого поражения российской армии достаточны для того, чтобы поразить наступающие колонны даже не переходя границу, с территории Российской Федерации.

А любая атака украинских вооруженных сил будет сопряжена с геноцидом, потому что Донбасс, особенно промышленный Донбасс, который в ЛНР и ДНР, это сплошная городская агломерация практически – города, поселки, шахтные поселки переходят один в другой, и любые военные действия, они неизбежно приведут к уничтожению мирного населения. Это даст моральные и юридические права России нанести удар, даже не переходя границу.

Поэтому, видя это, естественно, у нас здесь это перемирие и происходит. Конечно же, любая дестабилизация, о которой мечтают враги наши, любая дестабилизация в России, любой майдан, любой паралич органов военного и гражданского управления хотя бы на три дня приведет к рекам крови здесь, в Донбассе. Именно поэтому, еще и из этих соображений мы должны противостоять всяческим революциям», – заявил Селиванов.