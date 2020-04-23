Россия упустила возможность на Украине – Монтян

23.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Главной ошибкой России на украинском направлении было то, что она не взращивала из молодежи будущую пророссийскую элиту, которая потом могла бы возглавить разные сферы управления в страной.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский адвокат, политический обозреватель Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Монтян также раскритиковала Россию за финансирование проектов бывшего главы администрации президента Украины Виктора Медведчука.

«Что мешало по примеру Штатов и массы других стран, давно практикующих такой способ выращивания лояльных себе будущих элит по всему миру, отбирать по несколько сотен толковых бедных детишек без роду и племени, связей, но с мозгами и посылать их учиться в Россию с обязательством после окончания обучения жить в Украине?

Понятно, что в 90-е годы все были в одинаковой заднице, но в 2000-х можно было бы этим озаботиться, раз уж есть претензии на роль мировой сверхдержавы. Стоило бы это все примерно столько денег, сколько менеджеры одного только «Газпрома» за пару месяцев пробухивают на яхтах с девушками с низкой социальной ответственностью.

А в результате за 20 лет Россия имела бы сейчас десятки тысяч пророссийски настроенных уже не бывших советских людей, а людей гораздо моложе на огромном количестве вполне серьезных должностей в украинском госуправлении и бизнесе вместо нынешних «соросят». Но зачем же России этим заморачиваться – русские же не какие-то там англосаксы или пиндосы. Лучше же посадить на «кормление» Медведчука, он все разрулит», – заявила Монтян.