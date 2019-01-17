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17.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
ЕС, Политика, Россия
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Россия ушла из ПАСЕ. На очереди ЕСПЧ

Россия не будет направлять свою делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Такое решение приняла сегодня единогласно Госдума РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, российский парламент обратится к правительству РФ с предложением не перечислять взнос в ЕС.

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Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что российская делегация приостановила свое участие в заседаниях ПАСЕ еще в 2015 году, когда организация лишила ее права голоса из-за событий в Крыму. В результате этого  70% судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) избраны без участия России.

«Таким образом легитимность сотрудничества России с ЕСПЧ, по решениям которого мы выплатили с 96-го года более 12 млрд евро, находится под большим вопросом. То же самое можно отнести институту верховного комиссара по правам человека, в выборах которого российская делегация не участвовала», – сказал Слуцкий.

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