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Новости Украины

Россия вводит в бой оснащенные современным оружием и техникой резервные силы, которые должны расширить возможности работающей в зоне СВО группировки, чтобы создать ей преимущество перед дальнейшим наступлением.

Об этом в эфире видеоблога партии СР заявил боевой офицер, полковник Геннадий Алёхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Алехина, речь идет о Третьем армейском корпусе, который завершает свое боевое слаживание.

«Любой специалист скажет, что при дальнейшем наступлении, при дальнейшем выполнении стоящих задач необходимо численное превосходство, введение в бой резервов так называемого второго эшелона. Почему так украинцы боятся? Вот сейчас с Мулино подтягивают на линию фронта Третий армейский корпус. Да, действительно, подтягивают Третий армейский корпус, состоящий из добровольцев-контрактников. При том, вооружение там самое современное, самое мощное – и бронемашины Т-80, затем Т-90, новые системы, тот же «Терминатор», стрелковое оружие, новый автомат «Калашникова», – как уже специалисты говорят, можно стрелять одной рукой. То есть, полностью вооружение и личный состав. При том, вы понимаете, бросают в бой не как терроборону кидают украинцы, – а подготовленных, которые проходят боевое слаживание. Видимо, это боевое слаживание уже заканчивается, и сейчас они уже будут переброшены на линию фронта. На каком направлении – на южном, на харьковском, на Донбассе – этого никто не скажет. Я думаю, что на какие-то участки именно этих трех направлений», – подытожил Алехин.