Россия усиливает охрану энергомоста в Крым

22.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Охраной энергомоста и газопровода в Крым со стороны Кубани займется Росгвардия.

Соответствующие изменения к закону «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» в первом чтении приняли депутаты Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам представителя правительства в Госдуме Анастасии Бондаренко, речь идет о создании специальных зон вокруг энергомоста и газопровода на суше, а также в Керченском проливе. Здесь будет запрещена остановки и стоянка транспортных средств, в том числе, якорение в проливе.

«Разработка законопроекта вызвана необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности с тем, что эти элементы являются критически важными для всей системы, отличаются линейной протяженностью и пролеганием на дне Керченского пролива, проход через который регулируется особыми, в том числе международными нормами.

Учитывая, что Керченский пролив будет всегда объектом пристального внимания со стороны международного сообщества, со стороны иностранных государств, важно отметить, что в зонах безопасности энергомоста и газопровода не будут установлены запреты на осуществление прохода через него…

Если говорить о конкретном перечне, то эти объекты уже включены в перечень охраняемых Росгвардией. Это подстанции «Тамань», «Кафа», пункт перехода «Кубань», «Крым» и объекты ГУП «Черноморнефтегаз», – заявила Бондаренко.

По словам зампредседателя Комитета по энергетике Николая Петрунина, Росгвардия будет защищать объекты от попыток незаконного вмешательства.

«Установление зон безопасности для объектов ТЭК необходимо для реализацией Росгвардией задачи по участию в защите от актов незаконного вмешательства в таких зонах, установленных вокруг энергомоста и газопровода», – сказал Петрунин.

Поддержал законопроект и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«В первую очередь это относится к объектам электросетевого комплекса энергомоста на полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым. Принятие законопроекта усилит меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности отдельных объектов топливно-энергетического комплекса, имеющих важнейшие критические элементы и особый статус», – подчеркнул Шеремет.