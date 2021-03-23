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23.03.2021, Керчь, Виктор Орлов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия
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Россия усиливает охрану морских рубежей Крыма двумя новыми кораблями


В Керчи состоялась торжественная церемония «Первого поднятия флага» на новых российских пограничных сторожевых кораблях «Гриф» и «Сарыч».

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в Погранслужбе ФСБ России.

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«Гриф» и «Сарыч» – многофункциональные пограничные сторожевые корабли, разработанные для Береговой охраны ПС ФСБ России, совмещающие в себе качества патрульного корабля и буксира.

Их системы бортового контроля позволяют отследить любой объект еще на подступах к границам государства, а способность развивать высокую скорость и осуществлять сложные маневры способствуют оперативному реагированию на возникающие угрозы безопасности России в пограничной сфере.

Корабли будут нести службу в акватории Черного и Азовского морей по недопущению бесконтрольного пересечения государственной границы Российской Федерации, обеспечению безопасности российских субъектов морской экономической деятельности и антитеррористической защищенности морского судоходства в Керченском проливе.

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