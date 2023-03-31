Россия усиливает ПВО и учится преодолевать натовскую ПРО

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В преддверии ожидаемого наступления ВСУ Россия усиливает свои системы противовоздушной обороны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет федеральные СМИ.

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Так, «Известия» напоминают, что на днях «были уничтожены украинские боеприпасы, которые относятся к сложным целям».

«З0 марта в зоне спецоперации впервые российские силы ПВО перехватили украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Ранее это также впервые случилось с управляемым американским реактивным боеприпасом GLSDB — это планирующая бомба, которую можно запускать с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS», – отмечается в публикации.

Источники газеты, знакомые с ситуацией, рассказали, что параметры американской GLSDB как цели «оказались полностью предсказуемыми», а потому российские системы ПВО «смогли своевременно взять цель на сопровождение, а потом по команде уничтожить».

«Идет накопление опыта, формирование эшелонированной обороны, наращивание инфраструктуры ПВО, – говорит по этому поводу военный эксперт Владислав Шурыгин. – Скорее всего, очень много времени уделяется раннему обнаружению. Развертываются дополнительные радиолокационные станции. Возможно, используются и альтернативные средства разведки и целеуказания. Такое наращивание возможностей говорит о том, что это не застывшая мертвая глыба, а постоянно совершенствующаяся система. Кроме того, есть дежурство в воздухе. Ракеты хорошо сбивают и наши истребители-перехватчики. МиГ-31, когда создавались, затачивались под перехват ракет. Возможно, имеет место развертывание новых позиций ПВО в дополнение к тем, что уже есть».

А военный аналитик генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев считает, что Россия учится преодолевать противоракетный щит Европы.

«С военной точки зрения в случае военного конфликта с НАТО российское ТЯО, размещенное в Белоруссии, поможет с помощью оперативно-тактических вооружений Вооруженных сил РФ – боевой авиации (типа Су-24, Су-35 и т.п.) и ракет («Искандер-М») уничтожить важные стратегические цели альянса в Румынии, Польше, странах Балтии, нацеленные на Москву. В том числе – и средства противоракетной обороны США в Европе», – сказала Неткачев «Независимой газете».

Он убежден, что «межконтинентальные баллистические ракеты РВСН, размещенные в центральной России и за Уралом, в Сибири, смогут гарантированно поразить все важные стратегические цели НАТО в Европе». Именно поэтому, считает Неткачев, столь серьезное внимание уделяется в ВС РФ организации и проведению маневров стратегических ядерных сил, нацеленных, помимо прочего, на уничтожение средств противоракетной обороны США в Европе, что беспокоит НАТО.

По словам генерала, задачу преодоления ПРО рассматривают и в Ракетных войсках стратегического назначения, но не только в геополитическом и организационном плане, но и «чисто военно-техническом».

Эту информацию фактически подтверждают слова командующего РВСН Сергея Каракаева, сказанные при подведении итогов боевой учебы РВСН в 2022 году, заявившего, что принимаются военно-технические меры для снижения потенциала перспективной системы ПРО США в Европе.

«Меры связаны прежде всего с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом прогнозируемых оценок характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО», – подчеркнул Каракаев.

При этом на Украине жалуются на российские корректируемые авиабомбы, которые применяются сейчас на фронте практические каждый день.

«Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать… Не только средствами ПВО, нужно усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей», – сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Эту информацию подтверждает паблик «Военный осведомитель», давая оценку заявлению Игната.

«Несмотря на наличие в тексте очередного акта попрошайничества с требованием предоставить боевую авиацию, новые российские авиабомбы действительно применяются практически каждый день почти на всех направлениях, особенно в последнее время участились случаи высокоточных авиаударов на Херсонском фронте», – обращает внимание «Военный осведомитель».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в оккупированной киевским режимом Авдеевке жалуются на коварность русских умных бомб.