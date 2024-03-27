Россия ускорила выпуск ракет. В Киеве молятся на ошибки при производстве

В условиях продолжающейся войны Россия ускоряет производство таких высокотехнологичных ракет, как «Циркон».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиаэксперт Кирилл Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая ракета, которая по размерам как небольшой самолёт, не может быть дешёвой. Речь идёт о стоимости в сотни тысяч долларов – и «Оникс», и «Циркон».

Но самое важное в том, что сложность изготовления таких ракет упирается в компоненты. Это высокотехнологичное оружие, и потребует самых разных компонентов, сложного производства.

А в России из-за темпов войны, на которую они рассчитывают, надо это всё делать быстро – то, чего они раньше не делали. Сейчас они эти процессы ускоряют, и, как горячие пирожки, сразу передают на вооружение своих ВКС, и применяют против Украины», – сказал Новиков.