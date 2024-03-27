Россия ускорила выпуск ракет. В Киеве молятся на ошибки при производстве

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В условиях продолжающейся войны Россия ускоряет производство таких высокотехнологичных ракет, как «Циркон».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиаэксперт Кирилл Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях продолжающейся войны Россия ускоряет производство таких высокотехнологичных ракет, как «Циркон». Об этом...

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«Такая ракета, которая по размерам как небольшой самолёт, не может быть дешёвой. Речь идёт о стоимости в сотни тысяч долларов – и «Оникс», и «Циркон».

Но самое важное в том, что сложность изготовления таких ракет упирается в компоненты. Это высокотехнологичное оружие, и потребует самых разных компонентов, сложного производства.

А в России из-за темпов войны, на которую они рассчитывают, надо это всё делать быстро – то, чего они раньше не делали. Сейчас они эти процессы ускоряют, и, как горячие пирожки, сразу передают на вооружение своих ВКС, и применяют против Украины», – сказал Новиков.

Он подчеркнул, что в такой ситуации Украине остаётся только рассчитывать на ошибки при производстве ракет.

«Понятно, что при таких темпах производства неминуемы ошибки. Я бы хотел, чтобы они сразу разворачивались, и летели в сторону пусковой установки, но такого не произойдёт.

Но может так случится, что они просто не будут долетать до целей, по которым их Россия запускает», – добавил эксперт.

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