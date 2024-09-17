Россия успешно держится третий год, но атаки будут нарастать – Васильев
Россия многократно отстает по совокупной мощи от коллективного Запада, поэтому идти «в лоб» бессмысленно и нерезультативно.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил инженер-ракетчик. автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трезво оценивая ситуацию, мы очень слабая страна по сравнению с Западом. У нас пяти-шестикратное отставание по совокупной мощи, по экономике и демографии – там «золотой миллиард», а у нас 150 миллионов. Подушевой ВВП не дотягивает до «золотого миллиарда», даже учитывая гипертрофированную экономику.
Поэтому нам на политическом, экономическом, информационном уровнях очень сложно. Приходится выкручиваться, продавливать свои интересы, где-то вносить разлад между ними. Только тогда у нас получается результат. Пока что мы и так бросили открытый вызов Западу и успешно держимся третий год под экономическим и силовым давлением. На чьей стороне инициатива? Можно сказать, что на нашей. Мы по-прежнему давим (на фронте), и несмотря на то, что они обороняются, продвигаемся вперёд», – подчеркнул он.
Эксперт добавил, что Украина накапливает боеприпасы для какого-то мощного удара.
«Возможно, у них идёт накопление резервов или, что радостнее, выросла эффективность наших ударов по складам на Украине, и мы смогли превентивно вынести какой-то склад с ракетами и обнулить запасы. Но они не хранятся в одном месте, и я больше склоняюсь к тому, что они накапливают силы, чтобы нанести какой-то масштабный удар.
На них работает, по сути, вся Европа, они наращивают производство дронов большой дальности, могут позволить себе запускать по 100-150 штук за ночь – это большой объём. Но эффективность маленькая, до цели долетают 2-3%. Можно только представить, какая была бы эффективность, если бы не наша ПВО», – подчеркнул Васильев.
Спасибо!
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