Россия успешно держится третий год, но атаки будут нарастать – Васильев

Россия многократно отстает по совокупной мощи от коллективного Запада, поэтому идти «в лоб» бессмысленно и нерезультативно.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил инженер-ракетчик. автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трезво оценивая ситуацию, мы очень слабая страна по сравнению с Западом. У нас пяти-шестикратное отставание по совокупной мощи, по экономике и демографии – там «золотой миллиард», а у нас 150 миллионов. Подушевой ВВП не дотягивает до «золотого миллиарда», даже учитывая гипертрофированную экономику.

Поэтому нам на политическом, экономическом, информационном уровнях очень сложно. Приходится выкручиваться, продавливать свои интересы, где-то вносить разлад между ними. Только тогда у нас получается результат. Пока что мы и так бросили открытый вызов Западу и успешно держимся третий год под экономическим и силовым давлением. На чьей стороне инициатива? Можно сказать, что на нашей. Мы по-прежнему давим (на фронте), и несмотря на то, что они обороняются, продвигаемся вперёд», – подчеркнул он.