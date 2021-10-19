Россия успешно отразила внешние атаки на выборах в Госдуму

19.10.2021 17:37 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Всего против выборов в Госдуму РФ было предпринято десять видов внешнего вмешательства, однако все они оказались неэффективными.

Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые наши оппоненты говорят: видите, никакого вмешательства-то не было! Было, и мы зафиксировали десять видов этого вмешательства, реально произошедших. Другое дело, насколько это было эффективно – оно было неэффективно, потому что мы научились противодействовать этим вызовам. Если бы мы этого не делали, ситуация могла бы быть значительно тяжелее, и тогда трудно было бы говорить о том, что у нас всё стабильно», – заявил Климов.

«Эти кибератаки на ресурсы ЦИК, безумное количество. Распространение против наших законов и международных правил вредоносного контента, использование разного рода иноагентов, чтобы реализовывать те или иные задумки с той стороны, прямые указания разного рода зарубежных официальных лиц – что нам делать, а что не делать, что является прямым вмешательством. Использование дипломатов, работающих на наших территориях, в негодных целях, вопреки всем международным законам и нормам», – резюмировал сенатор.