Россия успешно решает одну из двух своих извечных проблем

Анатолий Лапин.  
06.03.2024 20:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 166
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Строительство, Транспорт


Одна из извечных проблем России – дороги – перестает быть таковой. Только за прошлый год в стране отремонтировали такую площадь покрытия, что, если растянуть ее в длину, хватит обогнуть экватор более четырех раз.

Об этом в рамках Всемирного фестиваля молодежи рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одна из извечных проблем России – дороги – перестает быть таковой. Только за прошлый...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В прошлом году мы отремонтировали 188 миллионов квадратных метров автомобильных дорог. Если их сложить в одну цепочку – это 4,7 раз обернуть по экватору вокруг Земли, то есть, это очень много…

Если посчитать все дороги, которые мы построили и реконструировали – это 70% от экватора… Мы построили и отремонтировали 31 тысячу километров дорог. 70% экватора. Дороги от двух до восьми полос. Объем строительства дорог в нашей стране гигантский, – заявил Хуснуллин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть