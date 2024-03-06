Россия успешно решает одну из двух своих извечных проблем

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Одна из извечных проблем России – дороги – перестает быть таковой. Только за прошлый год в стране отремонтировали такую площадь покрытия, что, если растянуть ее в длину, хватит обогнуть экватор более четырех раз.

Об этом в рамках Всемирного фестиваля молодежи рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году мы отремонтировали 188 миллионов квадратных метров автомобильных дорог. Если их сложить в одну цепочку – это 4,7 раз обернуть по экватору вокруг Земли, то есть, это очень много… Если посчитать все дороги, которые мы построили и реконструировали – это 70% от экватора… Мы построили и отремонтировали 31 тысячу километров дорог. 70% экватора. Дороги от двух до восьми полос. Объем строительства дорог в нашей стране гигантский, – заявил Хуснуллин.