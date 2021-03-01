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01.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Наука, Россия
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Россия успешно вывела в космос многоцелевой спутник


Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Арктика-М» № 1 на борту состоялся в воскресенье утром со стартовой площадки  космодрома Байконур.

Об этом сообщает официальный сайт «Роскосмоса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Спустя 562 секунды, согласно обработанной телеметрической информации, головная часть в штатном режиме отделилась от третьей ступени носителя.

Высочайшая надежность, возможность запуска с четырех космодромов и практически идеальная точность выведения дают разгонному блоку «Фрегат» неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.

Создание спутниковой системы на высокоэллиптических орбитах необходимо для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Космические аппараты «Арктика-М» обеспечат круглосуточный непрерывный мониторинг северной территории Российской Федерации и морей Северного Ледовитого океана, а также ретрансляцию сигналов системы КОСПАС-САРСАТ.

Новый спутник будет ежедневно удаляться и приближаться к земной поверхности, что позволит ему давать разномасштабные изображения. Его скорость будет отличаться от скорости вращения Земли, а ракурс съемки — непрерывно меняться.


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