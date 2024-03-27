«Россия устоит, ин ша Аллах»: Участие в СВО стало делом чести на Кавказе

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Вражеские ресурсы неспроста в первые минуты после трагедии в подмосковном «Крокусе» вбрасывали фейки о том, что террористы – выходцы из одной из российских республик Кавказа.

Противник изначально, обрушив вал санкций на Россию, не скрывал усилия по параллельному разжиганию межнациональной розни, делая ставку на развал тыла. Однако всё пошло вопреки задумке недругов: Кавказ дал самый высокий процент мобилизованных и добровольцев в соотношении с численностью населения республик, участие в СВО для многих здесь стало делом чести. «Россия устоит, правда будет за нами, ин ша Аллах», – говорят сегодня крепкие мужчины на улицах Грозного.

Изучите список награжденных высшей наградой РФ – званием Героя России. Большое число там – выходцы из различных регионов Кавказа. Например, Нурмагомед Гаджимагомедов – десантник из Дагестана, одним из первых получивший звезду Героя. К сожалению, посмертно. В первый день СВО, 24 февраля 2022 года, одна из бронемашин, в которой находился Гаджимагомедов, была подбита, завязался бой. В результате боец попал в окружение и подорвал себя вместе со врагами. Сегодня именем героя названа одна из улиц в Дагестане.

Известен подвиг осетина Юрия Абаева. Молодой майор – выходец из семьи военных, его отец – Маирбек Абаев участвовал в боевых действиях в Афганистане. На счету Абаева-младшего – пленение порядка двухсот укро-нацистов, сегодня он – заместитель командира 70-го гвардейского мотострелкового полка, солдаты которого захватили около 70-ти единиц боевой техники противника, в том числе танки. Свою звезду Героя РФ он получил от президента в этом году.

И таких примеров героизма выходцев из Кавказа – большое количество: ингуши, чеченцы, дагестанцы, осетины и другие народы вместе со всей многонациональной страной идут к общей цели – победе России.

«Такие люди, как Танамат Баташев из Карачаево-Черкессии, Мустафа Боков из Ингушетии, Тимур Тамазов из Кабардино-Балкарии, Руслан Курбанов из Дагестана, Юрий Абаев и многие-многие другие бойцы, отдавшие жизнь и отважно сражающиеся бок о бок с сослуживцами разных национальностей за интересы своей общей, единой Родины, являются непоколебимыми скрепами нашего многонационального народа. Это десятки, сотни, тысячи людей разной национальности, которые самоотверженно выполняют свой воинский долг», – заявил член движения «Сильная Россия» и Российского конгресса народов Кавказа Султан Тогонидзе.

«Их вклад в победу – огромный. Все республики Северного Кавказа сплотились в единый дружный союз вместе со всеми другими национальностями и монолитно вместе со всеми другими вкладываются в единую победу. Примеров героизма бойцов из республик Кавказа масса. Начнем с первого героя – командира роты ВДВ капитана-дагестанца. И ряд других. Они – молодцы, воины, мужчины, совершают подвиги, которые нужны нашей стране», – добавляет ветеран боевых действий, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.