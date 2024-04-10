Россия устроила для ВСУ «мини-Авдеевки» по всему фронту

Вадим Москаленко.  
10.04.2024 17:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Российская армия медленно продвигается вперёд с помощью небольших ударов, позволяющих взять в окружение позиции противника.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил сочувствующий ВСУ и нацистам израильский военный обозреватель Давид Шарп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия медленно продвигается вперёд с помощью небольших ударов, позволяющих взять в окружение позиции...

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«Мы видим продолжение той тактики, которая имеет место с осени. На ряде участков имеет место постоянный нажим, Часов Яр это в буквальном смысле эпицентр. Целью нажима является территориальное продвижение, но тут нужно продолжать шире. Оно часто бывает незначительным, это иногда сотни метров в неделю. Однако они, кроме далеко идущих замыслов, всё время осуществляют попытки вбить небольшие клинья в украинскую оборону», – сказал Шарп.

«А после того, как вбиваются клинья, создаются перспективы эдакой мини-Авдеевки, когда позиции ВСУ оказываются охвачены с двух сторон выступами, потом этот выступ становится удобным для дальнейших атак. А в перспективе тоже занимается.

Эта тактика продолжается, резервы они не исчерпали. Хотя на каких-то участках периодически происходит затишье. Идут очень упорные, тяжёлые бои. Глобальная цель захвата Донецкой области очень далека, но маячит на горизонте для российского командования», – добавил израильский эксперт.

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