Россия устроила геноцид западного ПВО на Украине – военкор

Анатолий Лапин.  
12.01.2024 15:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Предыдущие ракетные удары по Украине были чрезвычайно эффективными, а поставленные комплексы западного ПВО не смогли этому помешать. Это говорит об успешной работе российской агентуры и успешном уничтожении импортных поставок.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предыдущие ракетные удары по Украине были чрезвычайно эффективными, а поставленные комплексы западного ПВО не...

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«Пропустили 31 ракету из 51 – это 61%, без учета «Гераней», я их сейчас вообще не беру. Это очень низкий результат для ВСУ, в Киеве это объясняют нехваткой комплексов Patriot и им подобных, Iris-T.

А с чего вдруг их стало не хватать? Совсем недавно украинские официальные службы заявляли, что они сбивают чуть ли не 90-95% всех ракет, а то, что они не сбивают, почему-то, падает на жилые дома», – сказал военкор.

«На самом деле, с одной стороны, это может косвенно говорить о том, что западные системы ПВО подверглись настоящему геноциду со стороны российских ракетчиков. Это говорит о том, что у нас, все-таки, продолжает работать разведка.

То есть, у нас есть агентура, которая поставляет цели, и если мы будем смотреть на спутниковые снимки в той же Хмельницкой области и в Днепре, там попадания очень качественные. Не буду за Министерство обороны Российской Федерации говорить, что это были за цели, но это действительно важные цели, которые были очень качественно поражены», – заявил Коц.

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